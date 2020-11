Tuttosport: "L'ira di Marotta: 'Il VAR così non va, più rispetto dai ct'"

vedi letture

Beppe Marotta ne ha per tutti. Dopo il pareggio interno contro il Parma, 2-2 il finale, l’amministratore delegato dell’Inter ha duramente contestato l'operato del direttore di gara reclamando un calcio di rigore. Non solo, fra le parole del dirigente nerazzurro anche una stoccata ai ct in particolare su una possibile partenza di Lukaku con il Belgio. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "L'ira di Marotta: 'Il VAR così non va, più rispetto dai ct'".