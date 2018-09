© foto di Lazzerini

Spazio anche al Torino nella prima pagina di Tuttosport. In particolare a Vittorio Parigini, esterno della Nazionale Under21, che dopo tanto girovagare in prestito è stato trattenuto in granata. "La favola Parigini. Ora il Toro è suo" titola il quotidiano che poi scrive: "In vista c'è anche il rinnovo"