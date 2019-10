© foto di stefano tedeschi

Taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport dedicato alla maglia con la quale la Nazionale italiana scenderà in campo sabato sera contro la Grecia, alla ricerca del pass per l'Europeo. La maglia sarà interamente verde, per celebrare il Rinascimento sotto la guida Mancini. Una maglia che sta dividendo tutti, tra chi la trova affascinante e chi invece un vero e proprio obrobrio.