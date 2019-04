Tuttosport: "La Juve che verrà". Chiesa e Pogba i primi nomi

"La Juve che verrà" è questo il titolo che apre la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola. "Chiesa e Pogba - si legge - gli obiettivi primari del club per aumentare ulteriormente la competitività della rosa. Intriga anche il talento di Joao Felix. Non soltanto De Ligt per rinforzare la difesa: nel mirino Ruben Dias, Manolas, Savic e Hummels".