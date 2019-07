Tuttosport: "La Juve gioca d'attesa"

© foto di stefano tedeschi

Si continua a parlare di Icardi-Juventus sull'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "La Juve gioca d'attesa". L'argentino avrebbe scelto i bianconeri, con la Juventus che sta però aspettando il momento giusto per l'assalto, e per poter fare il giusto prezzo. La società bianconera potrà garantire ad Icardi quell'ingaggio vicino ai 10 milioni che da tempo pensa di meritare, e in più potrà lottare per trofei importanti. Icardi ha già fatto la sua scelta, la Juventus attende.