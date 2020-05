Tuttosport: "La Juve punta i gioielli d'Italia"

"La Juve punta i gioielli d'Italia". Questo il titolo che si prende le pagine 2 e 3 di Tuttosport in edicola stamani in riferimento al forte interesse della Juve per Chiesa e altri: "Piano per Chiesa. Commisso: forse lo perderemo. Soldi più una contropartita alla Fiorentina. Mandragora in ballo. Castrovilli per ora non si muove".