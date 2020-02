vedi letture

Tuttosport: "La Juve Under 23 cerca l’impresa impossibile"

"La Juve Under 23 cerca l’impresa impossibile", così titola Tuttosport la pagina dedicata alla Serie C, che quest'oggi vedrà la formazione di Fabio Pecchia fronteggiare la Feralpisalò di Stefano Sottili in Coppa Italia. "Contro la FeralpiSalò c’è in palio la finale: si parte dallo 0-2 dell’andata (ore 15)", la chiosa finale.