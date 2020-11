Tuttosport: "La Lazio sfida lo Zenit e i tamponi dell'Uefa". Inzaghi teme un nuovo taglio

Tuttosport stamani si concentra sulle beghe che insidiano i biancocelesti: "La Lazio sfida lo Zenit e i tamponi dell'Uefa. Inzaghi teme un nuovo taglio". In Europa i criteri sono più rigidi che in Italia: Inzaghi prima del Bruges ha perso metà rosa, recuperando Immobile e altri sette col Toro. Ora teme un nuovo "taglio". In mattinata l'esito, poi la partenza per la Russia. Chi pensava che il successo coi granata avesse in qualche modo alleviato le sofferenze si sarà subito ricreduto. Dopo la Champions il tecnico dovrà affrontare la Juventus con il rischio di nuove infezioni.