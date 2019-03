Tuttosport: "La lista di Mancini. Quaglia e 18 talenti"

Iniziano a delinearsi alcune delle gerarchie e delle idee sulle quali Roberto Mancini, ct azzurro, vuole costruire il suo percorso in Nazionale. Come riporta Tuttosport l'ex tecnico di Inter e Manchester City "hanno dato concretezza al progetto del ct. In azzurro chi merita a prescindere dall'età, alta o bassa". "La lista di Mancini. Quaglia e 18 talenti" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo per il box sulla sua prima pagina.