Tuttosport: "La mia forza è la Juve". Parola di Ronaldo

© foto di Lazzerini

Notte di Champions in casa dell'United per la Juventus di Cristiano Ronaldo. Al match dell'Old Trafford è dedicata la prima pagina di Tuttosport che titola: "La mia forza è la Juve". Parole che arrivano dalla conferenza stampa della vigilia di CR7. "Match di cruciale importanza per il cammino europeo dei bianconeri che devono rinunciare a Mandzukic" scrive ancora il quotidiano.