Tuttosport, "La nuova vita del 'Presidente' Kessie: da interrogativo a incedibile"

Tuttosport analizza l'ottimo andamento di Franck Kessie. "La nuova vita del 'Presidente' Kessie: da interrogativo a incedibile" scrive il quotidiano parlando del Milan. Forse era necessario avere un pizzico di pazienza in più o bisognava che entrassero alcuni tasselli che negli anni scorsi erano mancati per assistere alla consacrazione di Kessie. Lui è il Presidente e a Milanello su questo aspetto ci scherza parecchio. Ora è un elemento fondamentale per Pioli, altro aspetto importantissimo il rapporto tra il tecnico e l'ex Atalanta. A gennaio e la scorsa estate ci ha provato l'Inter, con Conte che stravede per lui, ma Franck è incedibile e ora punta alla Champions con il Milan, da Presidente dello spogliatoio. E forse anche da rigorista se Ibra gli cederà davvero il prossimo rigore.