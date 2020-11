Tuttosport: "La Polonia spinge Milik all'Inter. Deve giocare se vuole l'Europeo"

Tuttosport oggi in edicola torna sulla questione legata a Arek Milik, fuori rosa al Napoli, titolando: "La Polonia spinge Milik all'Inter. Deve giocare se vuole l'Europeo". Arriva una sponsorizzazione importante perché l'affare si concluda, con l'Inter che potrebbe regalare a mister Conte il vice Lukaku tanto richiesto. Finora Milik non ha mai messo piede in campo e se vuole andare al prossimo Europeo a gennaio dovrà cambiare aria. Dovrà quindi lasciare Napoli, dove è fuori rosa per il mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. E l'Inter spinge per la quarta punta...