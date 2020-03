Tuttosport: "La Reggina vede la B. Batte il Picerno e torna a +10 sul Bari"

vedi letture

"La Reggina vede la B. Batte il Picerno e torna a +10 sul Bari", così Tuttosport apre la pagina dedicata alla Serie C. Con il solo Girone C in campo, e la formazione di Domenico Toscano verso l'allungo: "Decisivi i gol di Paolucci e Sarao anche se i padroni di casa non hanno demeritato".