Tuttosport: "La Roma ricompra Dzeko"

Tuttosport, nei suoi articoli interni, dedica un approfondimento alla situazione corrente di Edin Dzeko. Il bosniaco, dato per sicuro partente dalla Roma fino a pochi giorni fa, alla fine potrebbe restare in giallorosso. "La Roma ricompra Dzeko" si legge nell'articolo dedicato alla questione: Fonseca è molto contento del rendimento del bosniaco nel precampionato e tifa per la sua conferma. Ora anche i dirigenti hanno dei dubbi: l'impressione è che solo l'arrivo di Icardi (difficile) possa allontanare di nuovo Dzeko da Roma.