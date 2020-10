Tuttosport: "La Rometta ko, la Roma vince". Troppo turnover per Fonseca

"La Rometta ko, la Roma vince": questo il titolo scelto da Tuttosport per descrivere la vittoria in rimonta di ieri dei giallorossi. In casa dello Young Boys la squadra di Fonseca va sotto con le riserve, poi entrano i big e la ribalta: "Sessanta minuti inguardabili dei giallorossi - il giudizio del quotidiano - che cambiano volto quando Fonseca decide di far entrare dopo un'ora di gioco Dzeko, Mkhitaryan e Veretout, seguiti poi da Pellegrini e preceduti poco prima da Spinazzola". Per Tuttosport è evidente che esista una Roma A e una Roma B. Va però anche detto che ieri Fonseca ha stravolto la fisionomia di una squadra che non aveva in precedenza mai giocato insieme: "In quest'ottica da rivedere Borja Mayoral, troppo anonimo per essere vero. La certezza rimane la solita - prosegue il quotidiano - passano gli anni ma con Dzeko in campo è sempre un'altra storia".