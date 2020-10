Tuttosport lancia l'allarme: "Emergenza Bonucci, a rischio con il Barcellona"

"Allarme Bonucci, a rischio con il Barcellona", si legge stamane su Tuttosport. Ieri sera il centrale è uscito per un problema muscolare ed ora l'emergenza in difesa si fa importante. Out Chiellini e De Ligt, a cui molto probabilmente si aggiungerà Bonucci, dopo gli esami strumentali di oggi. E mercoledì c'è il Barcellona: si potrebbe abbassare Cuadrado, con Demiral e Danilo a completare la linea a tre. Ora le scelte sono quasi obbligate per mister Pirlo.