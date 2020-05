Tuttosport: "Lautaro-Barça, ultimatum dell'Inter"

vedi letture

"Lautaro-Barça, ultimatum dell'Inter", si legge in taglio laterale di Tuttosport. O la clausola o niente. Queste le condizioni dell'Inter per lasciare partire Lautaro Martinez alla volta di Barcellona. Parole di Piero Ausilio, che non ha nessuna intenzione di liberarsi tanto facilmente del suo attaccante. Verrà ceduto solo se lo chiederà espressamente, e comunque non di certo a prezzo di saldo: la clausola rescissoria è di 111 milioni e ci si scosterà di poco da quel prezzo.