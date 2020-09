Tuttosport: "Lautaro: il Barcellona ci riprova! L'Inter fa muro"

"Lautaro: il Barcellona ci riprova! L'Inter fa muro". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi. Il Barcellona non molla Lautaro che rimane uno degli obiettivi di mercato dei blaugrana. Gli agenti Lautaro sono in Spagna per valutare la nuova proposta del club di Bartomeu. Con l'Inter che al momento sembra fermo sulla sua posizione di rifiuto di qualsiasi offerta.