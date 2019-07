© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica un approfondimento al Milan alle pagine 14 e 15 della sua edizione con le parole di Boban: "Champions e bel gioco". Il braccio destro di Maldini e Gazidis fissa gli obiettivi per l'annata e dà una stecca a Gattuso sulla qualità del gioco espresso: "Nell'ultima stagione oltre un milione di tifosi a San Siro, è pazzesco. Ma non hanno visto lo spettacolo che si aspettavano".