Tuttosport: "Lo sport unito per George Floyd"

"Lo sport unito per George Floyd", titola Tuttosport in taglio alto. Sono giorni di scontri negli Stati Uniti, dopo l'uccisione di George Floyd, così ieri è stato lanciato l'hashtag #blackoutTuesday, contro il razzismo. Si sono unite diverse società italiane, e sono arrivati messaggi di solidarietà da tutto il mondo sportivo in generale. In Premier League tante le formazioni che hanno posato in ginocchio, mentre in Bundesliga monta la polemica per le possibili sanzioni vista la norma che impone ai calciatori di non diffondere in campo slogan, messaggi o immagini di carattere politico o religioso.