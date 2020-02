© foto di stefano tedeschi

"Longo, finalmente uno da Toro", questo il titolo in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport per il cambio di panchina in casa Torino con Moreno Longo che subentra a Walter Mazzarri, dopo le ultime settimane disastrose dei granata. Parole da granata vero per il neo tecnico: "Io non ho paura. Riaccenderò il cuore dei giocatori. Voglio scacciare i pensieri negativi e ricucire il rapporto con i tifosi. Spirito di appartenenza e Filadelfia come l'ho vissuto io".