Tuttosport: "Lozano-Napoli, Verdi-Toro"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport oggi in edicola dedicato ad una doppia operazione di mercato in casa Napoli che va definendosi, titolata: "Lozano-Napoli, Verdi-Toro". L'operazione in entrata è quella che porterà alla corte di Carlo Ancelotti Hirving Lozano, dal PSV Eindhoven: tutto fatto ormai per il messicano classe 1995. L'arrivo di Lozano spalanca così le porte all'uscita di Simone Verdi in direzione Torino, sponda granata: la squadra di Mazzarri partirà in giornata verso la Bielorussia, dove giovedì giocherà il ritorno del preliminare di Europa League.