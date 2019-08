© foto di Mattia Verdorale

"Lukaku congelato, su Dybala il Psg e l'ombra Inter". Questo il titolo a pagina 2 che il quotidiano Tuttosport dedica all'intreccio di mercato che vede coinvolti il numero dieci bianconero e l'attaccante belga: "L'argentino non trova l'accordo con lo United e ora si muovono gli sceicchi. Il bomber belga si avvicina all'Inter ma potrebbe anche restare a Manchester. Dybala non ha ancora abbassato le richieste, lo United non lo considera più".