© foto di stefano tedeschi

In taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport trova spazio l'Inter e Romelu Lukaku, con il titolo: "Inter-Lukaku, affare da 70 milioni". La trattativa per il bomber belga ha subito ieri una forte accelerata, ed è arrivata la prima offerta ufficiale dell'Inter al Manchester United: 10 milioni subito per il prestito oneroso, 60 per l'obbligo di riscatto. Un affare da circa 70 milioni per l'attacco nerazzurro, destinato a perdere Mauro Icardi, con i tifosi che nel frattempo rispondono presente esaurendo tutti gli abbonamenti messi a disposizione per la prossima stagione.