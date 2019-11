"Lukaku stritola ogni record, in Italia un bomber mai visto". Questo il titolo con cui si apre la pagina 8 del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola su Romelu Lukaku: "Conte aveva ragione: in campo ricorda Nordahl e John Charles e per i nostri difensori è immarcabile. Nessuno dei grandi numeri nove dell'Inter ha segnato tanto il primo anno: ma deve sbloccarsi in Europa".