© foto di Andrea Giannattasio

"Mai vista una Juve così". Questo è il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica alla squadra di Maurizio Sarri a pagina 2-3 della sua edizione odierna: "Una rosa di lusso sfida la storia. In passato ci sono state formazioni fortissime ma poche con alternative a livello mondiale come questa. Le riserve di Sarri competerebbero ad alto livello in campionato. In passato però non c'era il turnover".