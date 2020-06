Tuttosport: "Maledizione terzini, Toro: Aina in ritardo e problema Ansaldi"

vedi letture

"Maledizione terzini, Toro: Aina in ritardo e problema Ansaldi". Questo il titolo a pagina 14 che Tuttosport dedica ai problemi del Torino in vista della ripresa del campionato: "Il nigeriano non è in forma e contro il Parma l'argentino sarà impiegabile al massimo per uno scampolo nel finale. Resta solo De Silvestri. Ecco perché Longo prova il 4-4-2".