Tuttosport: "Marotta anticrisi, ma nel futuro Inter c'è Conte"

"Marotta anticrisi". E' questo il titolo che Tuttosport dedica all'Inter, riportando il virgolettato dell'amministratore delegato nerazzurro: "Spalletti resta". Sì, per ora senz'altro, malgrado l'eliminazione dall'Europa League, "Ma nel futuro Inter c'è Conte", come riferisce lo stesso quotidiano piemontese in prima pagina.