Tuttosport: "Messi: 'Rimango per forza'"

Si è chiusa ieri, forse, la telenovela Messi, e l'edizione odierna di Tuttosport titola con le parole dell'argentino: "Rimango per forza". L'argentino onorerà il suo contratto con i blaugrana, aspettando la scadenza a giugno 2021. "Sono stato costretto a rimanere. Volevo andar via, ma Bartomeu mi ha detto che l'unico modo è quello di pagare la clausola o fare causa al Barça. E non farei mai causa al club che amo", così il campione argentino, che dunque aspetterà la prossima estate per lasciare Barcellona.