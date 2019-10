© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport per il Milan, sconfitto ieri pomeriggio nel match delle 18 da una Roma molto incerottata. Il quotidiano titola: "Milan a tre punti dalla B". Ora per i rossoneri la classifica fa paura, con la zona retrocessione distante solo tre punti e nulla che sembra voler girare nel verso giusto. Alla rete di Edin Dzeko risponde Theo Henandez, ma un pasticcio difensivo regala la rete da tre punti a Nicolò Zaniolo, e per i rossoneri è sempre più buio.