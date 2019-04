"Milan, bivio Champions". Nella prima pagina di Tuttosport oggi c'è spazio anche per il big match di questa sera tra i rossoneri e la Lazio, in programma a San Siro alle ore 20:30. "Stasera - si legge - è quasi uno spareggio". E non manca il messaggio chiaro e tondo della vigilia di mister Rino Gattuso, in conferenza stampa: "Zero alibi".