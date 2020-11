Tuttosport: "Milan furibondo con Calhanoglu. Folli le sue richieste per il rinnovo"

Nuova grana in casa Milan, con Hakan Calhanoglu lontano dal trovare una soluzione per il rinnovo di contratto e l'edizione odierna di Tuttosport che titola: "Milan furibondo con Calhanoglu. Folli le sue richieste per il rinnovo". A prescindere da come andrà a finire questa vicenda, Calhanoglu ha scavato un bel fosso tra se e il Milan tutto. Il Milan starà alla finestra per il momento, decidendo se venderlo già a gennaio per monetizzare o se comunque aspettare giugno poiché il giocatore ricopre un ruolo fondamentale, ma per poi perderlo a zero. Non servivano queste polemiche a minare la serenità ritrovata. La dirigenza è stizzita, mentre compagni e tecnico avrebbero preferito un approccio più soft. Chi è veramente furioso è la tifoseria, che hanno ricoperto di insulti il turco ed il suo entourage.