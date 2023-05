Tuttosport: "Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla...occhio anche all'Inter"

vedi letture

"Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla...occhio anche all'Inter" scrive Tuttosport in edicola stamani. Stephan El Shaarawy, 31 anni il prossimo 27 ottobre, in scadenza di contratto con la Roma, può diventare oggetto del contendere delle due milanesi. Il giocatore attende l’offerta da Pinto, ma a oggi non si è ancora mosso nulla. Sia il Milan (sarebbe un ritorno), che l'Inter sono pronte a muoversi sul Faraone che piace perché è italiano, svincolato e per la sua duttilità tattica.