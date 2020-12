Tuttosport, Milan: "Il vichingo Hauge studia già da fenomeno"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno al Milan con il titolo seguente: "Il vichingo Hauge studia già da fenomeno". Il norvegese ha conquistato San Siro con una rete da fenomeno saltando tre uomini prima di concludere con un destro a giro da applausi: terzo gol in stagione e secondo in Europa League. La sua partita però è fatta anche di tante corse ad aiutare Theo, ma è in avanti dove dà il meglio e non è un caso che entri anche nel 4-2 di Brahim Diaz. Un affare da 5 milioni di euro, un investimento di sicuro guadagno.