Tuttosport: "Milan in zona Euro. Toro all'inferno"

"Milan in zona Euro. Toro all'inferno", questo il titolo in taglio alto sull'edizione odierna di Tuttosport, dedicato al monday night tra Milan e Torino, terminato 1 a 0 per i rossoneri, che volano così al sesto posto in compagnia di Parma ed Hellas Verona. Per i granata invece arriva il quinto ko di fila ed ora la classifica comincia ad essere preoccupante, con solo cinque punti di margine sulla zona rossa. Qualche sussulto da parte della squadra di Longo è arrivato, ma manca qualità e soprattutto i granata non hanno mai calciato in porta.