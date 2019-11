Sono tante le squadre in Serie A che vorrebbere Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna su tutte, ma ieri c'è stato un summit in casa Milan con i rossoneri che sono interessati a riportare l'attaccante a Milano. Questo il titolo a pagina 18 su Tuttosport: "Milan, la prima mossa per riportare a casa Ibra". Ieri le parti si sono incontrate: "Summit tra Maldini, Boban e Raiola per studiare la fattibilità dell'operazione. Lo svedese deciderà il suo futuro a metà dicembre. Il nodo da sciogliere è l'lto ingaggio che il Milan dovrebbe corrispondere a Ibrahimovic per 18 mesi di contratto, ma le parti sono intenzionate a trattare".