Tuttosport: "Milan, la rivincita di Tatarusanu: ma non era scarso?"

"Milan, la rivincita di Tatarusanu: ma non era scarso?" scrive Tuttosport. Messo in croce dai tifosi, il portiere ha risposto presente e le ultime vittorie del Milan sono arrivate anche grazie alle sue parate. Il club ha fatto bene a difendere il romeno che si è ripreso e ha risposto nella maniera migliore. Il futuro comunque è segnato: arriverà Sportiello dall'Atalanta a parametro zero e sarà lui il vice di Maignan.