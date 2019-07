Tuttosport: "Milan, mosse per Correa"

© foto di Mattia Verdorale

"Milan, mosse per Correa". Questo il titolo a pagina 16 dell'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamani dedicato al Milan di Giampaolo e al mercato rossonero: "La trattativa con l'Atletico non è semplice. Inoltre per piazzare Andrè Silva dopo il flop con il Monaco occorerà tempo. E la concorrenza incalza". Dalle cessioni dell'attaccante portoghese e da quella di Suso arriveranno i soldi per prendere l'argentino dei colchoneros.