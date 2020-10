Tuttosport: "Milan, scelte giuste e cessioni capolavoro. Il miracolo di Maldini"

vedi letture

Parla di "miracolo Maldini" l'edizione odierna di Tuttosport, che analizza i meriti della società rossonera in un momento così positivo per il Milan: "Il mercato si è chiuso addirittura in attivo e a gennaio si potrebbe tornare a investire. Il capolavoro delle cessioni di Suso e Paquetà: tutto nasce da lì", si legge. Il miracolo sta nelle cessioni, più ancora che negli acquisti: "Perché vendere Suso a 24 milioni, Paquetà a 20 e riuscire a fare uno scambio alla pari tra Rebic e André Silva significa essere davvero bravi". Ventidue milioni spesi, quasi cinquanta quelli incassati, senza contare i risparmi sugli ingaggi di Bonaventura, Biglia e Reina, oltre che l'addio a Ricardo Rodriguez e Laxalt. Parametri rigidi, con qualche giusta eccezione: "Dall'ingaggio 'monstre' di Zlatan Ibrahimovic che prende 7 milioni netti fino a giugno alla scelta di tornare a investire su una giovane promessa come Sandro Tonali".