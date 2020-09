Tuttosport: "Milan show a Crotone. Allarme per Rebic"

"Milan show a Crotone. Allarme per Rebic". Questo il titolo, in taglio basso, sulla prima pagina di Tuttosport sulla vittoria per 2-0 del Milan a Crotone grazie ai gol di Brahim Diaz e Kessie. Anche senza Ibrahimovic i rossoneri portano a casa il secondo successo consecutivo rimanendo così a punteggio pieno. Unica nota negativa è l'infortunio rimediato da Rebic: per il croato si teme la frattura del gomito.