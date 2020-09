Tuttosport: "Milan sorridi: irrompe Tonali"

vedi letture

Taglio centrale della prima pagina odierna di Tuttosport per il nuovo innesto del centrocampo rossonero: "Milan sorridi: irrompe Tonali". Si è presentato ieri in conferenza stampa Sandro Tonali, che ha ribadito: "Appena ho saputo del Milan ho detto no a tutti gli altri". Un sogno che si realizza per il centrocampista classe 2000 che prenderà la maglia numero 8 come il suo idolo da bambino Rino Gattuso. Ora per i rossoneri il problema Leao, che non si è ancora visto a Milanello ed è risultato positivo al Coronavirus.