Tuttosport: "Milan, uno sforzo per blindare i big. Donnarumma e Calhanoglu vogliono restare"

"Milan, uno sforzo per blindare i big. Donnarumma e Calhanoglu vogliono restare", scrive stamane Tuttosport. Proseguono le discussioni tra il Milan e gli entourage dei giocatori chiamati al rinnovo di contratto. Gigio Donnarumma e Hakan Chalanoglu stanno trattando in questi giorni e se non dovesse arrivare un accordo questo potrebbe pesare moltissimo sul progetto tattico rossonero ed è uno scenario che la dirigenza del Milan vuole assolutamente evitare. Dunque lo sforzo economico andrà fatto per accontentare i due giocatori e i rispettivi agenti. Il portiere ha dato mandato a Raiola di fare tutto quelle che deve fare, ma finalizzando l'operazione alla permanenza in rossonero. Mentre Calhanoglu ha vissuto il rinnovo sulle montagne russe: l'ultimo incontro andato in scena la settimana scorsa ha rotto un po' il muro di ghiaccio che si era formato nei mesi autunnali. Il punto d'incontro che potrebbe fare felici tutti è 4milioni più bonus.