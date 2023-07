Tuttosport: "Milinkovic, solo Juve. Fiducia Sergej: ora o tra un anno vuole essere bianconero"

vedi letture

"Milinkovic, solo Juve. Fiducia Sergej: ora o tra un anno vuole essere bianconero" scrive Tuttosport. La Juve non perde di vista Sergej Milinkovic-Savic e il centrocampista della Lazio è deciso ad abbracciare la Juventus subito, se Claudio Lotito abbassa le pretese, oppure tra un anno, quando andrà in scadenza di contratto. Il presidente biancoceleste ha chiesto 40 milioni ma la Juve ritiene la cifra troppo alta per un giocatore che si libererà nel 2024. Se i bianconeri riuscissero a piazzare gli esuberi come Zakaria, McKennie e Arhur ci sarebbe il tesoretto per andare all’assalto di Milinkovic.