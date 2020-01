Tuttosport: "Millico piace a tutti, il Toro lo snobba. Offerta del Parma"

© foto di stefano tedeschi

"Millico piace a tutti. E il Torino lo snobba", è il titolo in taglio basso dell'edizione odierna di Tuttosport. Il giovane attaccante del Torino Vincenzo Millico fa gola a diverse squadre della Serie A, ma in granata non riesce a trovare spazio. Nel match con il Sassuolo è sceso in campo per 14 minuti, in cui ha colpito un incrocio dei pali. E a fine gara è arrivata la chiamata di Daniele Faggiano, ds del Parma, a Urbano Cairo: prestito con diritto di riscatto e controdiritto. Secco no del presidente del Torino: se deve giocarsi il posto può farlo a Torino come a Parma, al limite può andare in B al Chievo a fare il titolare.