Tuttosport - Monza-Lecce, testa a testa per Ciano. Mancosu il jolly che può sparigliare le carte

Camillo Ciano. Attorno al nome dell'attaccante del Frosinone ruota una delle trattative di mercato più calde per quanto riguarda questo anomalo settembre di calciomercato in Serie B. In corsa per il giocatore ci sono Monza e Lecce che per averlo dovranno pagare entro domenica la clausola rescissoria da due milioni di euro presente nel contratto con il club ciociaro.

Oltre a testa a testa fra brianzoli e salentini, però, esiste anche un'altra possibilità. Come riporta Tuttosport il Monza sarebbe pronto a virare su un altro giocatore Marco Mancosu proprio del Lecce che ha una clausola (stessa scadenza di quella di Ciano) da 3 milioni. Con quei soldi i pugliesi potrebbero andare a Frosinone e portarsi a casa l'ex Cesena.