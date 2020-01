© foto di Federico De Luca

"Monza spietato. Il Novara china la testa": riprende la Serie C, e Tuttosport guarda al Monza, che apre il 2020 battendo il Novara. Sul match, che ha consolidato il primato della formazione di Christian Brocchi: "Non è fortunata la prima della famiglia Rullo. Brianzoli in gol con Finotto, Gliozzi e Rauti".