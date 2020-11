Tuttosport: "Morata in versione extralusso. La Juve può riscattarlo già nel 2021"

Tuttosport dedica un focus ad Alvaro Morata, un grande ritorno alla Juve per lui. "Morata in versione extralusso. La Juve può riscattarlo già nel 2021" scrive il quotidiano. Qualcuno ha storto il naso, qualcun altro ha parlato di soluzione di ripiego, fatto sta che Alvaro Morata a 2 mesi dal suo arrivo si è già preso la Juve e anche la Spagna, dove può recitare, a 28 anni, un ruolo da trascinatore del giovane gruppo di Luis Enrique. Il Morata-bis è una versione extralusso, con lo spagnolo che sta dimostrando di poter giocare al fianco di CR7 senza problemi. E la Juve inizia già a pensare al riscatto: Alvaro è arrivato in prestito a 10 milioni, rinnovabile per un altro anno per altri 10 milioni con riscatto finale a 35 ma versando 45 milioni in estate, il cartellino sarebbe interamente della Juve. Stavolta senza recompra di altri club.