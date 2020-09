Tuttosport: "Murru, Toro in prestito. E adesso Torreira"

"Murru, Toro in prestito. E adesso Torreira", si legge in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. E' un Torino letteralmente scatenato sul mercato quello che sta operando in questi giorni. Dopo l'infortunio di Rodriguez i granata hanno chiuso per Nicola Murru dalla Sampdoria. E adesso il direttore sportivo Vagnati stringe per il regista dell'Arsenal: Lucas Torreira è l'obiettivo principale del mercato granata.