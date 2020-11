Tuttosport: "Nazionali, Juventus e Atalanta rischiano di rinunciare a 8 giocatori"

Le Nazionali si sono abbattute "come un tornado" sulla corsa Scudetto. Fa questa considerazione l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive: "Milan, Napoli, Juventus, Atalanta e Inter - in ordine di classifica - hanno assistito all'esodo con 16 giocatori chiamati dalle Nazionali (per i bianconeri e i bergamaschi sono 15): soltanto il Milan non ha sudamericani ed è un vantaggio". I quattro della Juventus che hanno viaggiato oltreoceano (Arthur, Danilo, Cuadrado e Bentancur) si rivedranno alla Continassa soltanto venerdì per la rifinitura, e così a Zingonia Gasperini riabbraccerà Gomez, Mojica, Muriel e Zapata soltanto alla vigilia della trasferta a Cesena. Andrea Pirlo dovrà valutare su chi potrà contare, e come lui dovranno fare i conti con i Nazionali anche Gattuso e Pioli.