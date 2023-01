Tuttosport: "Nel buio Toro si accende l'affare Ilic-Hien, pronti 18 milioni per il Verona"

"Nel buio Toro si accende l'affare Ilic-Hien, pronti 18 milioni per il Verona" scrive Tuttosport. Sconfitto per 1-0 in casa dello Spezia, il Toro pensa al mercato e prepara un doppio colpo dal Verona: in arrivo il centrocampista Ilic e il difensore Hien: 18 milioni, 11-12 per il centrocampista che vuole lasciare l'Hellas e può arrivare subito mentre il difensore, valutato tra i 6-7, può arrivare a giugno, restando in prestito al Bentegodi fino al termine della stagione. Oggi riprenderanno le trattative tra i due club.